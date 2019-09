Scopriamo le probabili formazioni di Torino-Milan con le possibili scelte di Walter Mazzarri e Marco Giampaolo per l’importante match di campionato.

Stasera si gioca Torino-Milan, ultima partita della quinta giornata del campionato Serie A 2019/2020. Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte e dunque oggi vogliono rialzarsi.

I granata di Walter Mazzarri hanno perso contro Lecce e Sampdoria, pertanto di fronte al loro pubblico contano di riscattarsi. Invece i rossoneri di Marco Giampaolo sono andati ko nel derby contro l’Inter, dopo le vittorie comunque non convincenti contro Brescia ed Hellas Verona. Serve una reazione importante per vincere.

Serie A, Torino-Milan: le probabili formazioni della partita

Mazzarri dovrebbe schierare il Torino con il modulo 3-4-2-1. Davanti a Salvatore Sirigu il terzetto difensivo Izzo-Lyanco-Bremer. A centrocampo ci saranno Lorenzo De Silvestri e Diego Laxalt sulle fasce, mentre agiranno da interni Daniele Baselli e Tomas Rincon. Sulla trequarti Simone Verdi e Alejandro Berenguer ad innescare la prima punta Andrea Belotti.

Per quanto concerne il Milan, mister Giampaolo potrebbe partire nuovamente col 4-3-1-2 per poi eventualmente passare al 4-3-3. In porta confermatissimo Gianluigi Donnarumma, ovviamente. In difesa a destra torna Davide Calabria dalla squalifica. Al centro ancora Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli. A sinistra ballottaggio tra Ricardo Rodriguez e Theo Hernandez.

A centrocampo sicuri di un posto sia Franck Kessie che Hakan Calhanoglu, mentre per il ruolo di regista Giampaolo deve scegliere tra Ismael Bennacer e Lucas Biglia. In attacco confermato il tridente già visto nel derby contro l’Inter: Suso-Piatek-Leao. Per il portoghese acquistato dal Lille secondo match consecutivo da titolare.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Laxalt; Berenguer, Verdi; Belotti.

Milan (4-3-1-2 o 4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez (Rodriguez); Kessie, Bennacer (Biglia), Calhanoglu; Suso; Piatek, Leao.

