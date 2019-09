Stasera si gioca Torino-Milan, partita valida per la quinta giornata del campionato Serie A 2019/2020. Dando uno sguardo alle probabili formazioni, Walter Mazzarri sembra intenzionato a schierare la sua squadra col modulo 3-4-2-1. Davanti a Sirigu il terzetto difensivo Izzo-Lyanco-Bremer. A centrocampo gli esterni saranno De Silvestri a destra e Laxalt a sinistra, con Baselli e Rincon interni. Sulla trequarti Berenguer e Verdi a supporto Belotti. Invece Marco Giampaolo schiererà il Milan con un 4-3-3: Calabria, Musacchio. Romagnoli e Rodriguez (in vantaggio su Hernandez) a protezione di Donnarumma. Kessie, Biglia (in ballottaggio con Bennacer) e Calhanoglu a centrocampo. Tridente offensivo composto da Suso, Piatek e Leao.

