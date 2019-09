Nuova avventura in patria per Jeremy Menez: l’attaccante ex Milan torna in Francia con la seconda squadra della capitale.

Jeremy Menez ricomincia dalla propria patria. Torna infatti in Francia l’attaccante classe ’87 dopo tanto peregrinare in giro per il mondo.

L’ex Milan, dopo aver chiuso l’avventura non così positiva in Messico con il Club America, ha deciso di accettare la chiamata da ‘casa’. Oggi è stato ufficializzato il suo ingaggio da parte del Paris FC, la seconda squadra per importanza della capitale francese.

Menez in carriera ha indossato maglie di squadre molto importanti: è esploso nel Monaco, si è trasferito in Italia alla Roma, è tornato in patria con il PSG e successivamente si è rilanciato con il Milan dal 2014 al 2016. Indimenticabile per lui la prima stagione rossonera, con ben sedici gol all’attivo.

L’ex rossonero dunque proverà a farsi notare a Parigi, con un contratto annuale per la squadra che disputa la seconda divisione francese. Magari provando a rilanciarla verso la promozione in Ligue 1.

✒ OFFICIEL ! Jérémy Ménez s'engage avec le Paris FC 🔵 ! Toutes les infos ➡ https://t.co/IxTVqLDiCb #TeamPFC pic.twitter.com/S2KPcPUwE0 — Paris FC (@ParisFC) 26 settembre 2019

