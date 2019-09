Krzysztof Piatek dopo la sconfitta di Torino prova a rincuorare i suoi con un post sui ‘social’ che richiama anche Shevchenko.

Il gol su rigore poteva risultare decisivo e fondamentale, ma da Krzysztof Piatek il Milan si aspetta molto di più in fase di realizzazione.

L’attaccante polacco è fermo a due reti in campionato, entrambe dal dischetto, contro Verona e Torino. Il nuovo numero 9 rossonero ha fallito ieri le opportunità che potevano cambiare totalmente l’andamento del match allo stadio Olimpico.

Piatek però proverà a rilanciarsi già dalla sfida contro la Fiorentina di domenica sera. Lo ha fatto sapere il calciatore polacco attraverso un post ‘motivazionale’ sul suo profilo Twitter.

“I momenti negativi fanno parte del calcio”, come ha detto Shevchenko – “I periodi favorevoli vanno e vengono” – ha ragione. Noi ora dobbiamo avere fiducia in noi stessi, credere in noi stessi. A testa alta e forza Milan.

«I momenti negativi fanno parte del calcio», come ha detto @jksheva7! 🙏 «I periodi favorevoli vanno e vengono» – ha ragione. Noi ora dobbiamo avere fiducia in noi stessi, credere in noi stessi. 👊 A testa alta e #ForzaMilan 🔴⚫ #SempreMilan pic.twitter.com/Hg7Bww0sgW — Krzysztof Piątek (@pjona9official) 27 settembre 2019

Dunque Piatek cita il grande Shevchenko, storico centravanti rossonero, per cercare di dare una svegliata alla sua stagione ed a quella dei rossoneri.

Un paragone difficile da accettare quello tra Piatek e Sheva, anche se la speranza del Milan è che il polacco possa migliorare e tornare a segnare come previsto.

