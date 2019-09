Il centrocampista Sandro Tonali del Brescia ha parametri troppo alti per le casse del Milan: ecco quanto lo valuta ormai la società di Cellino.

Il primo campionato di Serie A della sua carriera sta procedendo molto bene, anche nonostante le grandi aspettative. Sandro Tonali è il talento che tutti si aspettavano.

Il regista classe 2000 del Brescia è un punto fermo della squadra di mister Corini e finora ha sempre giocato ottime partite. Anche in match delicati contro Milan e Juventus ha almeno parzialmente mostrato le sue qualità tecniche.

Tonali è da tempo sul taccuino delle big, italiane ed estere, ma dopo i primi passi importanti nel calcio che conta è ovvio che la sua valutazione sia cresciuta esponenzialmente.

Tutti pazzi per Tonali: il Brescia alza la posta

Il giovane calciatore dunque è ampiamente ricercato dalla squadre ‘top’. Il Milan è una di queste, visto che i rossoneri si sono spesso interessati al centrocampista diciannovenne anche quando militava in Serie B.

Come riportato anche da Calciomercato.it, Juventus e Inter hanno mosso i primi passi, superando anche la concorrenza virtuale del club rossonero. Ma la concorrenza è altissima anche all’estero: sondaggi concreti di Borussia Dortmund e Manchester United per Tonali che è considerato un pezzo pregiato.

Il presidente bresciano Massimo Cellino spara altissimo: l’assalto a Tonali costa almeno 50 milioni di euro, una cifra da top-player anche se il ragazzo lombardo è solo alla primissima esperienza nel calcio che conta.

Servirà un super esborso per ottenere il sì del Brescia per il giovane mediano. Se ne riparlerà comunque sicuramente nella prossima estate; difficile, anzi impossibile, per il Milan rientrare in questa corsa costosissima e tortuosa. Nonostante la passione rossonera, Tonali difficilmente potrà vestire questa maglia.

