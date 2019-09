Lucas Paquetà si è allenato con la squadra oggi a Milanello. Mister Marco Giampaolo potrebbe inserirlo tra i convocati per Milan-Fiorentina di domenica a San Siro.

Il giorno dopo la deludente sconfitta contro il Torino arriva una buona notizia da Milanello. Infatti, oggi Lucas Paquetà è tornato ad allenarsi in gruppo. Lo testimoniano le immagini sull’allenamento odierno pubblicate dal Milan.

Il centrocampista brasiliano ha saltato la trasferta in Piemonte a causa di un infortunio muscolare, nello specifico una contrattura ai flessori della coscia sinistra. Niente di grave, dato che non sono state rilevate lesioni dagli esami strumentali effettuati. Tuttavia, più fonti davano l’ex Flamengo come possibile assente anche per il match di domenica.

Ma, visto il rientro oggi in gruppo, viene da pensare che Paquetà possa essere convocato da Marco Giampaolo per Milan-Fiorentina. Domani in conferenza stampa il mister avrà modo di spiegare quelle che sono le condizioni del giocatore e annunciare se sarà a disposizione o meno.

Recuperare il brasiliano è molto importante. Si tratta di uno dei calciatori più importanti della squadra. Anche se nelle prime partite il suo rendimento non è stato entusiasmante, come quello del resto della squadra comunque, l’ex Flamengo può dare molto al Milan. Ha un tasso tecnico di rilievo e tocca a Giampaolo farlo rendere al meglio.

