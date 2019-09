Torino-Milan 2-1, la moviola del Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, è netto il rigore su Rafael Leão mentre l’1-1 di Andrea Belotti nasce da un fallo. Di seguito le spiegazioni.

Non benissimo l’arbitro Marco Guida in Torino-Milan 2-1: lo evidenzia il Corriere dello Sport oggi in edicola. L’arbitro napoletano, nel complesso, è apparso infatti non brillantissimo nel posticipo della 5a giornata di Serie A.

Eppure è stato bravo a fischiare il rigore dopo appena 19 minuti, quasi a freddo: il fallo di Lorenzo De Silvetri – sottolinea il CorSport – è netto e discuterlo ha davvero poco senso. Su lancio in area di rigore, il difensore granata si fa prendere il tempo da Rafael Leão e c’è una trattenuta e un contatto. Guida fischia subito, sicuro, e Daniele Orsato conferma al VAR: tutto corretto.

Tutt’altro discorso, invece, in occasione del pareggio: l’azione dell’1-1 nasce da un fallo di Tomas Rincon su Hakan Calhanoglu. In diretta non sono stati mostrati replay della dinamica, ma l’impressione è che ci sia stato un contatto tra le gambe dei due giocatori. Il contropiede micidiale, quindi, sarebbe dovuta essere in realtà una punizione sulla trequarti per il Diavolo.

