José Mauri, andato in scadenza di contratto con il Milan lo scorso giugno, ha trovato squadra. Tornerà in Argentina e giocherà per il Talleres di Cordoba.

¡Bienvenido! El volante José Mauri es nuevo refuerzo de #Talleres. Más info en https://t.co/8gJ6cM2qLl pic.twitter.com/BGDN6FpeUl — Talleres (@CATalleresdecba) 27 settembre 2019

José Mauri era svincolato dallo scorso 30 giugno, quando era scaduto il suo contratto con il Milan. Nessuna offerta concreta per lui nel corso di tutta l’estate, ma adesso ha trovato squadra.

Tornerà in Argentina, nazione in cui è nato, dove giocherà per il Talleres, squadra della città di Cordoba, città a nord di Buenos Aires. Il giocatore si era trasferito da giovane in Italia, dove ha cominciato la sua carriera da professionista nelle giovanili del Parma. Adesso torna nella sua madre patria e si giocherà le sue chance al Talleres.

Il Club Atletico Talleres milita nella prima divisione del campionato argentino, dunque è una squadra che sfiderà le prime delle classe quali Boca Juniors o River Plate, e altri prestigiosi club. Insomma, una buona vetrina per José Mauri che ricordiamo è un classe 1996, ed ha soltanto 23 anni.

José Mauri si pensava avesse diverse offerte, almeno così si scriveva mesi fa: c’era la possibilità di rimanere in Italia, era stato accostato al Bologna. All’estero invece si pensava interessasse a Leganes, Alaves, PAOK Salonicco e Fenerbahce.