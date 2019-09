Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali. Marco Giampaolo riconferma il trio di neo acquisti composto da Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leão.

Milan, si riparte da San Siro. Dopo l’inverosimile 2-1 di Torino, la miglior gara in quest’avvio sotto molti aspetti, la formazione di Marco Giampaolo è chiamata a rispondere subito dinanzi al proprio pubblico.

Serve indiscutibilmente una vittoria stasera. Sia per accorciare in classifica, sia per dare una scossa e confermare quanto di positivo si è comunque visto in Piemonte. La zona Europa dista cinque lunghezze, quella Champions sei.

Di fronte ci sarà la Fiorentina dell’ex Vincenzo Montella, tornata alla vittoria 202 giorni dopo. Una squadra rinvigorita anche nell’umore, quindi, oltre che rinata tecnicamente con le folate e la qualità di Franck Ribery e Federico Chiesa.

Marco Giampaolo conferma in blocco i nuovi acquisti già proposti nell’ultima uscita. Con Gianluigi Donnarumma tra i pali, Davide Calabria a destra e la coppia composta da Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio al centro, sull’out mancino c’è nuovamente l’ottimo Theo Hernandez.

In mediana spazio ancora a Ismael Bennacer in cabina di regia, con Frank Kessie e Hakan Calhanoglu come interni di centrocampo. L’attacco pure è confermato: Suso a destra, Krzysztof Piatek al centro e Rafael Leão sulla sinistra.

Milan-Fiorentina, le scelte ufficiali di Giampaolo e Montella

Milan: (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Leão, Piatek. All. Giampaolo

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Cáceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribéry. All. Montella

