Fischio finale a San Siro: Milan-Fiorentina

PRIMO TEMPO – Primi 45 minuti da incubo per il Milan, che subisce il giro-palla viola e sbaglia troppo tecnicamente. Un regalo in retropassaggio di Hakan Calhanoglu regala l’azione solitaria a Franck Ribery che ne salta due come birilli, poi è miracoloso Gianluigi Donnarumma; prosegue l’azione con Federico Chiesa stesso da Bennacer, calcio di rigore: dagli 11 metri Erick Pulgar spiazza Donnarumma.

Il Milan fatica a creare, fa un possesso palla sterile e non impensierisce mai il portiere avversario: un solo tiro forte e preciso di Jesus Suso da fuori area. Solo qualche fiammata di Rafael Leao va menzionata ed elogiata.

Milan-Fiorentina: tabellino e voti

Marcatori: 12′ Pulgar (r.); 66′ Castrovilli; 70′ Chiesa (rigore sbagliato); 78′ Ribery

Ammoniti: Bennacer,

Espulsi: Musacchio

MILAN: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Leão, Piatek. All. Giampaolo

FIORENTINA: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Cáceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribéry. All. Montella

Milan-Fiorentina: le pagelle dei rossoneri

