Mario Balotelli è tornato a fare un gol in Serie A oggi in Napoli–Brescia. Le Rondinelle hanno accorciato le distanze proprio in questi minuto con la rete dell’attaccante italiano, arrivato in estate da svincolato dopo l’esperienza di sei mesi al Marsiglia.

Un gran colpo di testa quello di Balotelli sugli sviluppi del calcio d’angolo. Ha segnato il 2-1 e adesso la sua squadra, che ha meritato assolutamente il gol, punta al pareggio contro un Napoli in difficoltà. Mario aveva fatto il suo debutto contro la Juventus in settimana dopo aver scontato una lunga squalifica. Corini lo ha rilanciato anche oggi dal primo minuto e ha avuto ragione.

L’ultima volta che Balotelli ha segnato un gol in Serie A è stato ovviamente con la maglia del Milan nella stagione 2015/2016: era il 22 settembre 2015 e Balotelli realizzò un gol su calcio di punizione per il 3-2 finale del match in favore dei rossoneri.

L’ultima rete con la maglia del Milan, invece, è nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Alessandria il 1° marzo 2016. Si tratta del gol numero 48 nel massimo campionato italiano in 124 presenze. Un’ottima statistica per l’attaccante italiano che ora ovviamente punta al ritorno in Nazionale in vista dell’Europeo della prossima estate. Questo è soltanto il primo passo per convincere Roberto Mancini.