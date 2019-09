Milan, Marco Giampaolo si gioca molto nei prossimi 180 minuti: lo assicura SkySport. Nonostante la posizione del club e la reale fiducia, serve immediatamente una svolta in casa rossonera.

Marco Giampaolo ufficialmente non è a rischio, ma nei fatti sì. Lo riferisce Peppe Di Stefano di SkySport nel pre partita di Milan-Fiorentina. La versione del club, filtrata nelle ultime ore, è che il tecnico non si tocca e non è assolutamente a rischio. Tutto vero di base.

Ma poi contano anche e soprattutto i fatti. E questi, al momento, dicono che il Diavolo ha raccolto appena sei dei 15 punti a disposizione, con già tre sconfitte al netto in queste prime uscite stagionali. Al di là di tutto, quindi, ossia la reale stima della società e la fiducia nel suo operato, il tecnico si giocherà comunque tanto del futuro tra stasera e domenica prossima contro il Genoa.

Viola che anche non se la passa benissimo, con cinque punti finora, e Grifone che va addirittura peggio dopo l’imbarcata di oggi contro la Lazio. Da questo punto di vista, Aurelio Andreazzoli è a rischio e potrebbe esserci l’esonero nelle prossime ore. Sono due i grandi candidati secondo Sky: Gennaro Gattuso e Stefano Pioli. Soprattutto il primo, preferito dal presidente ligure.

Preziosi – riferisce parallelamente Pedullà – ha già contattato Rino nei giorni scorsi e oggi gli ha chiesto un incontro nelle prossime ore. L’ex Milan è attualmente all’estero per un viaggio di aggiornamento, ma rientrerà in Italia nelle prossime ore per capire anche i possibili sviluppi. Che ci sia la fumata bianca e l’esordio proprio contro il suo vecchio Milan?

