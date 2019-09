Serata da dimenticare anche per Bennacer, uno dei più positivi a Torino. Due falli da rigore, difficoltà nella gestione della palla e idee confuse. Il ragazzo ha qualità, ma sembra essere in linea con il resto della rosa. Con lui, almeno per ora, non si è visto il cambio di passo che ci aspettava.

Nel Milan di ieri si salvano soltanto Gianluigi Donnarumma e Rafael Leao. Tutto il resto, compresi allenatore e società, sono colpevoli. La Fiorentina, la stessa che, prima di mercoledì, non vinceva da febbraio, ha annichilito il Diavolo dinanzi ai 50mila di San Siro.

Sono diventati molti meno già al secondo gol della viola, tanto che la Curva Sud si è letteralmente svuotata in segno di protesta. Difficile trovare un peggiore in campo: forse Mateo Musacchio, che ha avuto anche la brillante idea di farsi espellere per un fallo inutile 60 metri lontano dalla porta. Serata complicata anche per Ismael Bennacer, che a Torino aveva fatto intravedere qualità molto interessanti (in relazione a Lucas Biglia). Invece, anche lui ha deluso le attese.

Milan-Fiorentina, le pagelle di Bennacer

Le pagelle dei quotidiani sportivi per lui sono impietose. Addirittura il Corriere dello Sport gli ha dato 3,5, sottolineando quanto sia difficile il passaggio dal Castellani di Empoli al San Siro di Milano. Il quotidiano romano ricorda i due falli che hanno portato ai due rigori per la Fiorentina: è quasi un record. La Gazzetta dello Sport e Tuttosport si tengono invece con una sufficienza “normale”, un 4.

Inutile ribadire che la prestazione di Bennacer è stata effettivamente insufficiente. Da lui ci si aspetta un passo diverso, una brillantezza diversa. Invece è affondato insieme a tutta la squadra. Ha dato la sensazione di non essere a suo agio in un sistema con poche certezze. Eppure, sembrava l’uomo ideale per la regia di Marco Giampaolo. Forse è così, ma altrove e non al Milan.

Esperienza, personalità e leadership: tre mancanze pesanti nel Milan