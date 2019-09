Milan, parla Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero ci mette la faccia e commenta il pesante tracollo di San Siro contro la Fiorentina. “Siamo con Giampaolo, ora restiamo uniti”, riferisce il leader rossonero.

Milan-Fiorentina, a metterci la faccia dopo il disastro è anche Alessio Romagnoli. Dopo le parole di Marco Giampaolo e il direttore tecnico Paolo Maldini, anche il capitano rossonero si è espresso su quanto successo.

Il difensore rossonero ha spiegato così il clamoroso tracollo di San Siro: “E’ successo che alla prima difficoltà siamo andati giù senza essere uniti. Ci assumiamo tutta la responsabilità, la colpa è solo nostra. Dispiace tanto, perché dopo Torino pensavamo di poter fare un ulteriore passo in avanti e invece non è stato così”.

Come si affrontano questi momenti? Il leader milanista traccia la strada per uscire dalla crisi: “Si affrontano rimanendo uniti, è proprio in queste difficoltà che dobbiamo dimostrare la squadra che siamo rimanendo uniti, restando in silenzio e fare squadra”.

La squadra è col mister. Dopo Donnarumma, lo assicura anche lo stesso Romagnoli: “Siamo totalmente a disposizione del mister e siamo con lui, questo è indiscutibile. Speriamo che già dalla prossima partita si andrà meglio ma sarà sicuramente così. E’ il momento di rimboccarci le maniche tutti insieme e di restare uniti.

