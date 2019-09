Milan-Fiorentina 1-3, le pagelle de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Pioggia di insufficienza all’indomani del clamoroso tracollo: si salvano appena in due.

Milan-Fiorentina 1-3, si salvano appena in tre per La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Per il resto, è una pioggia di 4 e 5 in pagella per la formazione rossonera. Il giudizio, ovviamente, ricade anche e soprattutto per Marco Giampaolo: voto 4 per lui.

Tra i pochi reduci c’è il solito Gianluigi Donnarumma: sarà stato anche non impeccabile in occasione del raddoppio viola, ma intanto aveva precedentemente fermato Chiesa e Pulgar e al primo ha anche parato un rigore. Voto 6 per lui.

5.5 invece per Davide Calabria, in confusione ma almeno è l’ultimo a mollare, 4 per Mateo Musacchio colpevole soprattutto per l’espulsione e 5 per Alessio Romagnoli e Theo Hernandez.

La mediocrità per Frank Kessie, in mediana, è il voto più alto dell’intero reparto. Perché nel frattempo Ismael Bennacer, considerato il peggiore in campo, sprofonda con un 4 in pagella per i due rigori causati e lo stesso voto impietoso va ad Hakan Calhanoglu, anch’egli colpevole sui due gol iniziali.

Voto 4 per Suso e anche per un non pervenuto Krzysztof Piatek. L’unico a salvarsi veramente è Rafael Leão: 7 per il talento lusitano. Fantastico il gol rossonero e tanti altri spunti durante il match. Voto 5, invece, per i subentranti Rude Krunic e Léo Duarte. S.v. per Samuel Castillejo.

