Axitea diventa nuovo security partner AC Milan. Una partnership di lunga durata che consente al club di legare a sé uno sponsor utile per il fatturato.

Axitea ha siglato un accordo di collaborazione con AC Milan. Per le prossime tre stagioni calcistiche, il Global Security Provider italiano si occuperà di erogare servizi di sicurezza integrata presso le diverse sedi della società. Si tratta di una partnership di lungo termine, che vedrà Axitea mettere a disposizione della prestigiosa società calcistica milanese il proprio portafoglio di servizi che spaziano dalla sicurezza fisica alla sicurezza cyber.

L’accordo prevede la protezione da parte di Axitea delle diverse location gestite direttamente da AC Milan, tra cui: Casa Milan, headquarter e sede del museo Mondo Milan; il Centro Sportivo Milanello, che ospita la preparazione della Prima Squadra e della Primavera; il Centro Sportivo Vismara, centro di allenamento della Squadra Femminile e di tutto il Settore Giovanile.

“La partnership con AC Milan è motivo di forte orgoglio per Axitea“, spiega il CEO dell’azienda, Marco Bavazzano. “Si tratta di una collaborazione ad alto valore e a lungo termine durante la quale, in veste di Security Partner, Axitea metterà in campo i valori che la accomunano con il club rossonero, quali lavoro di squadra, eccellenza e passione“.

“Accogliamo con piacere Axitea nel novero dei nostri partner“, aggiunge il Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan. “Nello sport come nel business, la nostra società cerca sempre l’eccellenza, e le competenze mostrate dallo staff Axitea ci hanno spinto ad avviare questa partnership ricca e articolata, che copre ogni aspetto della sicurezza aziendale, e in cui crediamo particolarmente“.

Per Axitea, la nuova collaborazione con AC Milan sottolinea ulteriormente la vocazione dell’azienda alla protezione di nomi storici dello sport, italiano e internazionale. Dal 2018, Axitea è infatti partner per la sicurezza del team Alfa Romeo Racing F1, al quale fornisce servizi avanzati di cybersecurity, mirati alla protezione degli asset digitali che sempre più rappresentano un elemento fondamentale nella strategia aziendale e nelle attività legate alla competizione.

Fonte ufficiale: acmilan.com