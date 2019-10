Una sconfitta e un pareggio in questa giornata di Champions League per le italiane. Il Napoli si ferma a Genk, una buona Inter sconfitta dal Barcellona.

Si è conclusa da pochi minuti la due giorni di Champions League. Ieri la sconfitta dell’Atalanta e la vittoria della Juventus. Questa sera invece, fra le italiane, sono scese in campo il Napoli e l’Inter.

Gli azzurri hanno giocato alle 18.55 contro il Genk in Belgio. Una brutta prestazione dei partenopei che non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0. Esclusione a sorpresa di Lorenzo Insigne dal primo minuto; male Hirving Lozano e Arkadiusz Milik ha ricevuto pochi palloni giocabili. José Maria Callejon ha sbagliato un’occasione colossale. Anche i padroni di casa hanno rischiato di andare in gol ma senza successo.

Un pareggio giusto per quanto visto in campo. Le due facce della squadra di Carlo Ancelotti in queste prime due giornate di Champions: prima la super vittoria in casa contro il Liverpool, adesso questo pareggio con un avversario due spanne inferiore.

Va male anche all’Inter di Antonio Conte, sconfitta per la prima volta in questa stagione. Il Barcellona prima va sotto con un gol di Lautaro Martinez a due minuti dall’inizio, poi nel secondo tempo si accende la stella di Luis Suarez. Due gol bellissimi per l’uruguagio: un tiro al volo in semi rovesciata da fuori area, poi un gol da fenomeno con controllo a seguire per superare Godin e poi il tocco vincente. Da sottolineare comunque l’ottima prestazione dei nerazzurri.

