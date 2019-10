Gennaro Gattuso ringrazia ma dice ‘no’ al Genoa: non sarà lui l’eventuale sostituto in panchina. Gara di vita e di morte tra Aurelio Andreazzoli e Marco Giampaolo: i nomi dei candidati.

Né Genoa e né Milan, alla fine. Il futuro di Gennaro Gattuso sarà altrove. Perché come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, Rino ha ringraziato Enrico Preziosi per la proposta ma ha deciso di non accettare l’offerta rossoblu.

L’ex tecnico rossonero, piuttosto, preferisce aspettare un altro progetto, che sia in Italia o magari anche all’estero. E nel frattempo l’ipotesi Milan, considerando le dimissioni per diversità di vedute e lo stress accumulato in quei mesi, sembra una pista in realtà impraticabile.

Il match di sabato sera a Marassi, quindi, sarà una sfida all’ultimo sangue tra Aurelio Andreazzoli e Marco Giampaolo: chi perde, è praticamente fuori. Anche perché subito dopo seguirà la sosta, la quale è vista da sempre come il momento migliore per eventuali terremoti in panchina.

Per il Genoa si fanno i nomi di Davide Nicola, Stefano Pioli, Francesco Guidolin e spunta la suggestione legata a Thiago Motta; mentre in casa Diavolo prende quota il nome di Rudi Garcia. Il tecnico francese – rivela il CorSport – avrebbe già dato il suo sì di massima al Ds Frederic Massara, dirigente con cui ha già condiviso l’esperienza a Roma.

