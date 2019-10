A Milanello proseguono gli allenamenti in preparazione del prossimo incontro di campionato che vedrà i rossoneri affrontare il Genoa sabato 5 ottobre alle 20.45 a Marassi. Presente a Milanello per seguire gli allenamenti Paolo Maldini.

Per l’allenamento odierno squadra divisa in due gruppi; il primo al lavoro in palestra dalle 10 per l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo per il lavoro atletico. Nel menù tanto lavoro sulla forza: esercizi specifici con i bilancieri, serie di scatti con gli elastici sui 15 metri e parte atletica focalizzata sulla rapidità tra i coni e gli ostacoli bassi.

Terminata la prima parte del programma il primo gruppo ha iniziato il lavoro tattico agli ordini di Mister Giampaolo con focus particolare sui movimenti offensivi. Alle 11.00 inizio della sessione in palestra per il secondo gruppo, che si è poi spostato sul campo per svolgere lo stesso programma del gruppo precedente; anche per loro, terminata la parte di lavoro atletico, focus tattico prima di rientrare negli spogliatoi.

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE

Per domani, giovedì 3 ottobre, il programma prevede ancora un solo allenamento sempre al mattino: squadra pronta alle 10.30.

Fonte: acmilan.com