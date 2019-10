Verso Genoa-Milan: le ultime notizie danno Krzysztof Piatek come possibile escluso nella formazione titolare a favore di Ante Rebic. Marco Giampaolo ci pensa.

Le sensazioni negative circolate in estate su Krzysztof Piatek si sono poi confermate con l’inizio del campionato. Il centravanti polacco sembra un lontano parente del bomber implacabile visto nella passata stagione.

Se un anno fa con la maglia del Genoa riusciva a trasformare quasi ogni pallone in gol, tanto da guadagnarsi l’ingaggio al Milan a gennaio, adesso la situazione è notevolmente cambiata. Finora Piatek ha segnato solamente su calcio di rigore, fallendo altre ghiotte occasioni capitategli. In alcune partite ha effettivamente ricevuto pochi assist, ma in altre le responsabilità sono sue per non essere riuscito a finalizzare.

Genoa-Milan: Giampaolo esclude Piatek e lancia Rebic?

Secondo le ultime indiscrezioni di Sportmediaset, sabato Piatek potrebbe partire dalla panchina in Genoa-Milan. In quello stadio dove ha realizzato tanti gol con la maglia rossoblu nella passata stagione potrebbe ritrovarsi a guardare da fuori i compagni. Marco Giampaolo ci sta riflettendo, visto che il polacco sta deludendo parecchio non solo nell’apporto di gol ma anche nell’aiutare la manovra di squadra.

Nel caso in cui Piatek venisse escluso dalla formazione titolare, Rafael Leao verrebbe spostato come perno centrale dell’attacco e sulla fascia sinistra ci sarebbe l’inserimento di Ante Rebic. Il croato arrivato dall’Eintracht Francoforte attende un’occasione e a Genova potrebbe finalmente averla.

Il tridente offensivo nel modulo 4-3-3 verrebbe completato da Jesus Suso, un altro che rappresenta una delusione ma al quale difficilmente Giampaolo rinuncerà. Lo spagnolo è ritenuto un elemento fondamentale dall’allenatore. Improbabile una sua esclusione, anche se nel medesimo ruolo potrebbe giocare il connazionale Samuel Castillejo. Nei prossimi allenamenti a Milanello capiremo meglio le possibili scelte del mister.

