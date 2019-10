Questa sera si è spento a Milano Giorgio Squinzi, presidente del Sassuolo e amministratore unico della Mapei. Era un grandissimo tifoso del Milan.

Una bruttissima notizia è arrivata in questi minuti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in queste ore è scomparso, a Milano, Giorgio Squinzi, presidente del Sassuolo e amministratore unico della Mapei. Era un grandissimo tifoso del Milan.

Il numero uno neroverde aveva 76 anni ed era malato da tempo. Si è spento questa sera nel capoluogo lombardo. Non ci sono ulteriori dettagli sulla sua morte al momento. Ex presidente di Confindustria, è stato l’artefice della grande scalata del Sassuolo, passato dalla Serie C alla A e anche all’Europa League in pochi anni con un progetto sano e molto interessante. Ma lui era un grandissimo tifoso del Milan.

Si è tolto delle soddisfazioni in questi anni proprio contro la sua squadra del cuore, visto che fino a qualche anno fa il Sassuolo era la bestia nera dei rossoneri. Lui però non ha mai nascosto il suo amore per il Diavolo. Nelle varie interviste infatti lo ribadiva con forza e con orgoglio. Le nostre più sentite condoglianze ai familiari.