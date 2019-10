La tragedia della morte di Sergio Mascheroni, ex preparatore atletico del Milan di Carlo Ancelotti. Il cordoglio del club rossonero sui profili social ufficiali.

A gennaio, colui che per sempre sarà il nostro caro e dolce Sergio Mascheroni avrebbe compiuto 44 anni. Da preparatore atletico del Milan, dal 2002 al 2016, ha vinto tutto quello che era possibile vincere. Un immenso abbraccio alla sua famiglia. Ciao Sergio. pic.twitter.com/Y29iefwCaT — AC Milan (@acmilan) 2 ottobre 2019

Una teribbile tragedia la scomparsa di Sergio Mascheroni, morto durante una battuta di caccia. L’incidente è avvenuto nella zona di Cheggio, un alpeggio che si trova a oltre 1500 metri nel territorio del Comune di Antrona Schieranco. Mascheroni sarebbe precipitato in un canalone per una quarantina di metri: con lui c’era anche suo papà.

Mascheroni lavorava attualmente per il Crotone, ma per 14 anni è stato nello staff tecnico del Milan. Durante la gestione Carlo Ancelotti era il preparatore atletico. Oggi il club rossonero sui propri profili social ufficiali ha pubblicato un messaggio di cordoglio e vicinanza per lui e la famiglia, pubblicando una foto di qualche anno fa in cui era insieme ai brasiliani Ronaldo, Dida e Serginho.

Ci uniamo al dolore della famiglia per la triste scomparsa.