Mateo Musacchio non è a disposizione di Marco Giampaolo per Genoa–Milan. L’argentino si è fatto ingenuamente espellere domenica nel match contro la Fiorentina a San Siro. Eppure aveva ricevuto elogi da parte del tecnico per esperienza e leadership.

Il sostituto naturale è Léo Duarte, arrivato in estate dal Flamengo per circa 11 milioni e per sopperire all’assenza di Mattia Caldara, che dovrebbe rientrare per la fine del 2019 o l’inizio del 2020. Il brasiliano, che ha fatto il suo debutto proprio contro la viola, adesso sembra certo della prima da titolare sabato sera. O forse no? Infatti l’edizione odierna di Tuttosport ha ipotizzato anche un’altra alternativa per la sostituzione di Musacchio.

Genoa-Milan, sorpresa Gabbia?

Attenzione infatti alla sorpresa Matteo Gabbia, l’unico altro centrale presente in rosa dopo Duarte e i due titolari. Il giovane classe 1999, reduce anche dal debutto con l’Italia Under 21 di mister Nicolato, ha ben figurato in estate durante gli impegni in International Champions Cup, in particolare al debutto contro il Bayern Monaco. Si è mosso bene e, soprattutto, piace a Giampaolo per le sue doti in fase di impostazione.

Gabbia è un ex centrocampista, quindi da giovanissimo ha educato bene la sua tecnica ed è affidabile da quel punto di vista. In estate sono arrivate diverse offerte per lui da ogni dove: Serie A e Serie B, ma il Milan ha detto no. Sia per una questione numerica (quattro centrali è il numero minimo in una rosa) e sia per volontà dell’allenatore. Che ripone molta fiducia in lui. Quindi occhio a dare per scontato la presenza di Duarte a Marassi.

In ogni caso sarà una scelta difficile per Giampaolo. Entrambi infatti non hanno l’esperienza necessaria per una partita di questa portata. Ricordiamo che l’allenatore si giocherà il suo futuro in questo match. Il brasiliano ha giocato soltanto mezz’ora in Italia, Gabbia invece lo scorso anno ha giocato in prestito alla Lucchese. Vedremo cosa deciderà di fare il mister.

