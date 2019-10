Giampaolo potrebbe cambiare ancora in Genoa–Milan. Chi rischia il posto adesso è Krzysztof Piatek, reduce da diverse prestazioni deludenti. Finora ha segnato due gol, entrambi su rigore; ne ha sbagliati tantissimi e sembra fuori contesto dal punto di vista tattico. Ecco perché l’allenatore starebbe pensando di inserire Ante Rebic al suo posto per un tridente del tutto inedito: il croato insieme a Rafael Leao e Jesus Suso. Da capire se l’ex Eintracht potrà andare sull’esterno con il giovane portoghese centrale oppure se tornerà ad un 4-3-1-2 con Suso di nuovo sulla trequarti. Insomma, soluzioni diverse per Giampaolo, che nella “sua” Genova si gioca tutto. Adesso non può più sbagliare.

