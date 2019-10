L’attaccante Krzysztof Piatek è in fase calante; il centravanti del Milan classe ’95 rischia il posto ed il futuro in maglia rossonera.

E’ forse la più grande delusione, a livello individuale, del Milan di questo inizio di stagione. Krzysztof Piatek è passato in pochi mesi dalle stelle alle stalle.

Il centravanti classe ’95, dopo un avvio decisamente positivo nella scorsa seconda metà di stagione, è in fase calante. Finora ha segnato solo due reti su rigore, ma sembra aver perso smalto sotto porta e spesso è risultato impalpabile ai fini del gioco di squadra.

Un problema grosso per il Milan, che solo a gennaio scorso investiva ben 35 milioni di euro per il polacco, considerato addirittura da molti l’erede di un grande bomber dell’est come Andriy Shevchenko.

Piatek non più intoccabile, ora rischia il posto

Non è arduo capire i motivi di questa fase decisamente negativa. Piatek sta avendo problemi di natura soprattutto tattica: le paure su una sua scarsa affidabilità in un modulo molto offensivo e tecnico come quello richiesto da Marco Giampaolo.

L’allenatore ex Samp preferisce uno schema con attaccanti dinamici, che vengano incontro al pallone e che possano scambiarsi posizione. Piatek sembra poco funzionale a questo tipo di tattica, visto che appare il classico numero 9 d’area di rigore, con delle lacune tecniche piuttosto evidenti in fase di controllo e di giocate personali.

Inoltre mancano i rifornimenti offensivi per Piatek; il Milan fa difficoltà a giocare un calcio lineare e arioso, dunque i palloni giocabili per il polacco sono sempre troppo pochi. Solo nel match di Torino Piatek ha avuto diverse occasioni da gol, ma è stato poco abile a finalizzarle.

Ora il numero 9 non è più intoccabile; il centravanti rischia la panchina nella sfida da ex contro il Genoa, magari lasciando spazio al più completo Rafael Leao. E non è da escludere che, continuando così, Piatek rischi persino il posto in rosa e venga messo sul mercato a gennaio.

