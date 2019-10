Paolo Maldini presente a Milanello, dove i rossoneri si allenano quotidianamente. Il dirigente prova a essere vicino al club il più possibile.

Il club deve restare vicino al Milan in questa fase molto delicata: il tecnico Marco Giampaolo ha bisogno di fiducia e ottimismo per proseguire il proprio lavoro.

La società di via Aldo Rossi ha intenzione di dare ancora tempo al proprio tecnico. In particolare Paolo Maldini, il direttore dell’area tecnica rossonera, ovvero colui che lo ha scelto personalmente come allenatore del Milan per la stagione 2019-2020.

Oggi l’ex capitano del Milan si è recato al centro sportivo di Milanello; l’intento, come riportato da Sky Sport, era quello di spronare la squadra in vista della gara contro il Genoa, duello delicatissimo tra formazioni in crisi e con allenatori in bilico.

E’ andato in scena un confronto diretto tra Maldini e Giampaolo in toni comunque pacati; l’idea è quella di dare linfa vitale al Milan e attuare qualche cambiamento tattico e tecnico per uscire dalla crisi. Chi meglio di Maldini, recordman di presenze in Serie A, può consigliare il suo mister in un periodo così?

I confronti sono costanti tra dirigenti e staff tecnico: il modo migliore per dare una svolta alla stagione rossonera dopo un inizio di campionato davvero sottotono.

