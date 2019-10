News Milan: contatti avviati con Mino Raiola per i rinnovi di contratto di Gianluigi Donnarumma e Giacomo Bonaventura. Ecco le ultime notizie.

Non ci sono solamente le questioni di campo a impegnare il Milan in questo periodo. Ad esempio, ci sono anche alcuni rinnovi di contratto da riuscire a firmare.

Il caso più spinoso è certamente quello di Gianluigi Donnarumma. Il 20enne portiere va in scadenza nel 2021 e il club vuole raggiungere un accordo prima della prossima finestra estiva del calciomercato. Come confermato oggi da Tuttosport, i primi contatti con Mino Raiola sono stati avviati.

News Milan, rinnovi Donnarumma e Bonaventura: si tratta con Raiola

Gigio percepisce un ingaggio molto alto, ben 6 milioni di euro, e il suo agente ritiene che sia una cifra meritata. L’ipotesi di spalmare l’attuale stipendio non sembra essere di suo gradimento, però potrebbe aprire all’idea di firmare un contratto pluriennale col medesimo importo di oggi. Raiola valuterà anche il tipo di campionato farà il Milan, che senza Champions League un’altra volta rischierebbe di perdere qualche “gioiello”.

Donnarumma finora si è sempre detto felice di rimanere in rossonero. Quando in estate si parlava di possibile cessione, è trapelato sempre il suo forte intento di restare a Milanello. Bisognerà vedere se sarà così anche in futuro, considerando che è normale avere determinate ambizioni. Il club spera di trovare un accordo, così da avere maggiore potere contrattuale nella prossima finestra estiva del calciomercato.

Un altro assistito di Raiola per il quale il Milan dialoga è Giacomo Bonaventura, il cui contratto scade invece nel 2020. Jack sta tornando a pieno regime solo recentemente, dopo un lungo infortunio e settimane di duro lavoro per raggiungere una condizione fisica ottimale. Le parti vogliono proseguire insieme, però andrà trovata un’intesa soddisfacente per ambedue.

