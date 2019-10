Ricardo Rodriguez e Lucas Biglia potrebbero ritrovare un posto da titolare in Genoa-Milan. Marco Giampaolo ci sta pensando, per mettere maggiore esperienza in campo.

Marco Giampaolo tra oggi e domani deciderà che formazione impiegare sabato in Genoa-Milan. Le sue scelte saranno molto importanti, considerando la delicatezza del match di Marassi.

Stando alle ultime notizie circolate, sembra che il mister rossonero sia intenzionato a cambiare qualcosa rispetto alle ultime partite. Si parla molto della possibile esclusione di Krzysztof Piatek, con Rafael Leao che agirebbe da prima punta e il probabile inserimento di Ante Rebic sulla fascia sinistra d’attacco.

Giampaolo sta anche pensando di mettere in campo una formazione con maggiore esperienza. In quest’ottica potrebbero rivedersi titolari elementi come Ricardo Rodriguez e Lucas Biglia. Secondo La Gazzetta dello Sport, entrambi sono in corsa per un posto sabato a Genova.

La prestazione di Ismael Bennacer contro la Fiorentina è stata molto negativa. L’algerino ha causato ben due calci di rigore e in regia non ha convinto. Era andato decisamente meglio a Torino, non riuscendo però a confermarsi poi contro i viola. Giampaolo potrebbe decidere di metterlo in panchina per affidarsi all’esperto Biglia.

Contro la Fiorentina non è piaciuto neanche Theo Rodriguez, andato sicuramente meglio contro i granata giovedì scorso. L’allenatore del Milan sta valutando la possibilità di rimettere Rodriguez, dotato di maggiore esperienza, nel ruolo di terzino sinistro titolare. Negli allenamenti di oggi e domani dovremmo capire meglio le intenzioni di Giampaolo per la formazione.

