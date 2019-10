News Milan: Jesus Suso non sarà con la Spagna per le partite contro Norvegia e Svezia. Il commissario tecnico Robert Moreno non lo ha messo nei convocati.

Niente convocazione in nazionale per Jesus Suso. Robert Moreno, commissario tecnico della Spagna, ha deciso di escluderlo dalla lista per le partite contro Norvegia e Svezia.

Le prestazioni negative con la maglia del Milan hanno spinto il ct spagnolo a puntare su altri giocatori. Una scelta comprensibile. Ci si aspettava molto di più dal numero 8 rossonero in questo inizio di stagione. Marco Giampaolo lo ha messo al centro del proprio progetto e lui ha deluso.

Suso dovrà lavorare sodo per riconquistare la Spagna. Il commissario tecnico Moreno continuerà a seguirlo, però si attende un rendimento decisamente superiore a quello visto in queste partite. Già domani contro il Genoa l’esterno offensivo 26enne sarà chiamato a dare delle risposte. Il Milan ha bisogno di lui in questo complicato momento.

Di seguito la lista completa dei convocati di Moreno per il match della Spagna contro Norvegia e Svezia.

De Gea, Rodri, Ceballos, Kepa, Jesus Navas, Reguilon, Albiol, Pau Torres, Cazorla, Gerard Moreno, Bernat, Sarabia, Busquets, Diego Llorente, Oyarzabal, Inigo Martinez, Pau Lopez, Luis Alberto, Thiago Alcantara, Sergio Ramos, Carvajal, Saul, Fabian Ruiz e Rodrigo.