Di recente Genoa-Milan ha sorriso ai rossoneri. Bilancio favorevole al Ferraris negli ultimi incontri. Di seguito 10 curiosità statistiche sulla sfida di questa sera.

In attesa del fischio d’inizio di Genoa-Milan, scopriamo 10 curiosità statistiche legate settima giornata di Serie A in programma al Luigi Ferraris. Ecco quanto riportato dai colleghi di acmilan.com:

1) Solo la Juve (22) ha vinto più match del Milan (18) in casa del Genoa in Serie A; completano il bilancio 14 vittorie rossoblù e 19 pareggi.

2) Genoa e Milan, al Ferraris, hanno pareggiato solo una volta in campionato nelle ultime 12 gare di Serie A, dopo una serie di sei pareggi consecutivi.

3) La storia recente porta bene ai rossoneri, che hanno vinto quattro delle ultime cinque gare di Serie A contro i rossoblù (1N), parziale in cui hanno tenuto per quattro volte la porta inviolata.

4) C’è un risultato che torna spesso tra queste due squadre in campionato: l’1-0 in favore del Milan (20 volte), l’ultimo arrivato nel marzo 2018 grazie ad una rete di André Silva al 94′ proprio a Marassi.

5) Sette delle ultime nove reti di questo match sono state messe a segno nel secondo tempo. E il Milan ha vinto quattro delle cinque sfide giocate di sabato (1N), subendo un solo gol.

6) Solo l’Inter ha subito meno reti del Milan nel primo tempo (uno). E nessuna squadra ha utilizzato più giocatori diversi rispetto ai rossoneri in questo campionato (22).

7) Krzysztof Piątek ha giocato 19 giornate di campionato, segnando 13 gol, con la maglia del Genoa. Nella stagione in corso ha realizzato due reti: nel 2018/19 era già a quota otto con i rossoblù dopo le prime sei presenze.

8) La prima rete e l’unica tripletta di Suso in Serie A sono arrivate con la maglia del Genoa, proprio al Ferraris, nel 2016. Lo spagnolo ha segnato in entrambe le ultime due sfide contro i rossoblù: è la sua miglior striscia di partite in gol contro le avversarie presenti nel campionato in corso.

9) Il Genoa è l’unica formazione contro cui Romagnoli ha realizzato più di un solo gol in Serie A (due reti), inclusa quella decisiva per il successo dei rossoneri nel 2-1 dell’ottobre 2018. Alessio, poi, è il secondo giocatore con più respinte difensive (35) in questo campionato, dietro a Lucioni (42) del Lecce.

10) Marco Giampaolo ha vinto cinque delle 12 partite contro il Genoa in Serie A (3N, 4P). L’attuale tecnico del Milan è rimasto imbattuto nei sei Derby alla guida della Sampdoria in Serie A (4V, 2N).

