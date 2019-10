Bonaventura torna in campo da titolare dopo quasi un anno. Il centrocampista ha superato finalmente il lungo calvario ed è a disposizione del Milan.

Giacomo Bonaventura gioca da titolare questa sera in Genoa–Milan. Una bella notizia per i tifosi, per la squadra rossonera e anche per il calcio italiano. Jack è un giocatore importante e un professionista esemplare da sempre.

Il centrocampista si è già visto in campo in queste ultime settimane. La prima gara ufficiale che è tornato a giocare è stata Torino–Milan di due settimane fa. L’ex Atalanta era subentrato nel secondo tempo a Rafael Leao. Ancora prima, invece, si era visto nelle amichevoli, dove aveva ben figurato nel ruolo di trequartista alle spalle delle due punte. Invece stasera dovrebbe fare l’esterno d’attacco, ruolo che ha ricoperto tantissime volte in passato, sia con Montella che con Gattuso.

Non giocava una partita ufficiale dal primo minuto da quasi un anno. Infatti l’ultima apparizione da titolare è datata 25 ottobre 2018, Milan–Real Betis 1-2. Se invece parliamo di Serie A, l’ultima partita è del 21 ottobre 2018, quindi qualche giorno prima della sfida contro gli spagnoli, nel derby contro l’Inter perso 1-0 con gol di Mauro Icardi nei minuti finali.

Genoa-Milan in streaming e diretta tv: come e dove vederla