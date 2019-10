Genoa-Milan, saranno tre le novità di formazione per Marco Giampaolo: una in difesa e due a centrocampo. Confermato invece Krzysztof Piatek in attacco.

Genoa-Milan, saranno tre le novità di formazione per Marco Giampaolo. Una forzata, ossia l’inserimento di Léo Duarte al posto dello squalificato Mateo Musacchio, e due per scelta tecnica e che riguarderanno entrambe la mediana.

Con Gianluigi Donnarumma tra i pali, il difensore brasiliano sarà affiancato dal capitano Alessio Romagnoli e vedrà Theo Hernandez e Davide Calabria sulle corsie esterne. In mediana, accanto all’argentino, ci sarà Frank Kessie da un lato e dovrebbe esserci Lucas Paquetá, piuttosto che Hakan Calhanoglu, dall’altro. In attacco confermato il tridente visto contro la Fiorentina: Suso, Krzysztof Piatek e Rafael Leão.

Al 4-3-3 rossonero si opporrà il 3-5-2 rossoblu. Con Ionut Radu tra i pali, il terzetto difensivo vedrà Cristian Romero, l’ex Cristian Zapata e Domenico Criscito. Il folto centrocampo sarà invece composto da Paolo Ghiglione, Lasse Schone, Ivan Radovanovic, Lukas Lerager e Marko Pajac. In attacco spazio al tandem composto da Christian Kouame e Andrea Pinamonti.

Genoa-Milan, le probabili formazioni della Gazzetta dello Sport

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radonavonic, Lerager, Pajac; Kuame, Pinamonti. All. Andreazzoli

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetá; Suso, Piatek, Leão. All. Giampaolo

Genoa-Milan, si decide tutto: svolta o capolinea per Giampaolo?