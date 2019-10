Finalmente Giacomo Bonaventura. Il Milan lo ha riabbracciato contro il Torino, adesso anche dal primo minuto. Oggi infatti ha giocato da titolare un anno dopo l’ultima volta.

Ai microfoni di DAZN il centrocampista ha parlato così del match e delle inevitabili difficoltà: “Era importante vincere oggi. Possiamo e dobbiamo fare meglio. Fragilità mentale? Normale, siamo una squadra giovane e quando c’è pressione non è facile giocare. Bisogna tirar fuori il meglio da noi stessi”.

Sul suo rientro: “Dura stare fuori, ma adesso sto bene e non vedo l’ora di giocare. Ho lavorato tantissimo, il ginocchio va bene. Starò meglio di prima. Chi ha più esperienza deve parlare e farsi sentire, ma qui tutti siamo responsabili della situazione. Ovvio che se si prende gol nel primo tempo bisogna fare di tutto per recuperare. Bisogna migliorare”.

Infine sulla pausa che adesso arriverà: “Ci fa bene, non ci sarà chi va via per la Nazionale, ma chi resterà lavorerà a Milanello“.

