Bomba del CorSport: Gennaro Gattuso è pronto a tornare al Milan, ma ad una condizione. Quale? L’uscita di scena di Paolo Maldini. Solo così – rivela Alfredo Pedullà – sarebbe possibile un clamoroso ritorno di Rino in rossonero.

Uno scenario – si legge – non poi così impossibile, poiché un clamoroso tracollo a ottobre potrebbe portare scossoni anche sul fronte dirigenziale. E più che Zvonimir Boban, sarebbe proprio Maldini a pagare di più in caso di terremoto totale.

Così come rivela il Corriere dello Sport oggi in edicola, è lo storico capitano milanista il problema di Gattuso. Dirigente con cui ha già condiviso l’esperienza passata e che attualmente difende a spada tratta Marco Giampaolo. Del resto, c’è il suo zampino dietro la conferma del tecnico abruzzese nonostante il crollo di San Siro contro la Fiorentina.

Ma la gara di stasera già darà grossissime indicazioni in merito. E mentre Luciano Spalletti continua a declinare i sondaggi rossoneri, i nomi di Arsene Wenger e Rudi Garcia non convincono al 100%. Il ritorno di Gattuso, invece, sarebbe apprezzato da molti giocatori in organico.

Ringhio che intanto ha rifiutato già diverse soluzioni estere e la recente proposta del Genoa. Sarebbero due i motivi dietro il recente no al Grifone: l’incompatibilità con Enrizo Preziosi innanzitutto, e poi appunto quel Diavolo sullo sfondo…

