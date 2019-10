Il Milan ha messo gli occhi sul giocatore del Bayern Monaco Lasse Gunther. Giovanissimo talento nel mirino dello scouting rossonero di Geoffrey Moncada.

Il Milan sta valutando nuovi profili per il futuro. Nella scuderia scouting rossonera c’è Geoffrey Moncada, noto scopritore di un certo Mbappé, e che vuole regalare nuovi talenti anche al club milanista.

Si parla di un’interesse per un certo Lasse Gunther, talento di proprietà del Bayern Monaco. Ancora minorenne, ha un contratto fino al giugno 2021. A riportare l’indicrezione sono i colleghi di calciomercato.com che parlano di una particolare attenzione del Milan nell’area scouting. Acquistare giovani di grandi speranze è la strada migliore da percorrere attualmente.



Milan: ecco chi è Lasse Gunther

Scopriamo meglio il talento di Lasse Gunther. Giovanissimo, si tratta di un classe 2003. Il prossimo marzo compirà 17 anni. Ha già fatto parlare di sé per via delle sue doti mostrate in particolare in UEFA Youth League contro il Tottenham martedì scorso.

Doppietta nel 4-1 contro gli Spurs nella baby Champions League. Gunther nasce come esterno offensivo destro che gioca a piede invertito: può anche giocare da prima punta grazie a un fisico già formato (è alto 183 cm). Qualcuno lo paragona già ad un certo Arjen Robben.

Tra le sue principali doti spiccano accelerazione e qualità nell’uno contro uno: non gli manca il tiro, potente e preciso, anche dalla lunga distanza.

In questo inizio di stagione ha già collezionato 9 presenze in tutte le competizioni, ovviamente non con la prima squadra visto che ha soltanto 16 anni, ed ha segnato ben 4 gol. Con la Germania U-16 ha giocato 8 partite e segnato 8 gol.