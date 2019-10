Procede bene l’adattamento in Bundesliga di André Silva, in rete per la terza partita consecutiva. Ma l’Eintracht Francoforte non vince contro il Werder Brema.

André Silva nuovamente protagonista con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Infatti, nel 2-2 casalingo contro il Werder Brema il portoghese è andato in gol per il terzo match di fila.

Il centravanti classe 1995 ha realizzato la rete del momentaneo 2-1 all’88, poi la sua squadra è stata beffata nel recupero dalla marcatura di Milot Rashica. A portare in vantaggio gli ospiti era stato Davy Klaassen al 27′, poi nel secondo tempo i ragazzi di Adolf Hütter avevano pareggiato al 55′ con Sebastian Rode.

André Silva ha segnato anche contro Borussia Dortmund e Union Berlino nelle precedenti due giornate di Bundesliga. Il suo adattamento nel campionato tedesco sta procedendo positivamente. Finora è sempre stato schierato da titolare nel 3-4-1-2 di mister Hütter. In coppia con lui in attacco si alternano il connazionale Gonçalo Paciencia e l’olandese Bas Dost.

I tifosi dell’Eintracht Francoforte stanno iniziando ad apprezzare l’attaccante arrivato in prestito biennale dal Milan nell’ambito dello scambio con Ante Rebic. Il croato era molto stimato e dunque serviva un sostituto all’altezza. André Silva per ora si sta comportando bene e spera di essere continuo nell’arco della stagione, cosa che a Siviglia non capitò. Dopo un ottimo inizio, nella Liga si perse strada facendo.