Secondo Sky Sport, Pioli e Spalletti in questo momento sono in pole position per sostituire Marco Giampaolo. Sono ore caldissime in casa rossonera.

Il Milan sta ragionando sul possibile esonero di Marco Giampaolo. La vittoria contro il Genoa non ha pienamente convinto la dirigenza, che ora sta riflettendo sul cambio in panchina. Riflessioni in corso su diverse opzioni.

Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport molto vicino all’ambiente rossonero, in questo momento in pole position ci sono Luciano Spalletti e Stefano Pioli. I tifosi milanisti spingono per la prima opzione: la considerano quella più utile in un caso così difficile come questo. Il tecnico toscano però è ancora sotto contratto con l’Inter fino a giugno 2020 e ha uno stipendio parecchio corposo.

Per quanto riguarda Pioli, invece, è già stato contattato dalla Sampdoria, che ha intenzione di sostituire Eusebio Di Francesco. Ha chiesto ai blucerchiati di aspettare perché ha capito di essere attenzionato da Paolo Maldini e Zvonimir Boban. A differenza di Spalletti, questa è un’ipotesi che convince meno la tifoseria, che preferirebbe, come detto, un profilo esperto e di spessore come lo è sicuramente l’ex nerazzurro.

Il Milan avrebbe fatto un sondaggio in questi minuti anche per Rudi Garcia e Marcelino, anche Claudio Ranieri in lista. Il primo è sponsorizzato da Frederic Massara, mentre il secondo non ha convinto pienamente la dirigenza, quindi in questo momento è da escludere, ma occhio ad eventuali sorprese. Sullo sfondo anche Gennaro Gattuso, ma è molto difficile.

