Paolo Scaroni dopo aver lasciato la sede Casa Milan ha evitato di rilasciare dichiarazioni sulla trattativa per l’arrivo di Luciano Spalletti al posto di Marco Giampaolo.

Il Milan si appresta a cambiare allenatore, esonerando Marco Giampaolo per ingaggiare probabilmente Luciano Spalletti. Quest’ultimo sembra essere stato convinto ad accettare, ma prima deve liberarsi dal contratto con l’Inter.

In queste ore le trattative stanno andando avanti e la sensazione è che alla fine il tecnico di Certaldo approderà sulla panchina rossonera. Una scelta che tanti tifosi condividono, dato che Giampaolo non è stato finora convincente e Spalletti sia per esperienza che per personalità è ritenuto all’altezza di guidare la squadra.

Tra stasera e domattina ci attendiamo novità molto importanti sull’esonero di Giampaolo e l’arrivo di Spalletti. Sarebbe sorprendente se l’attuale allenatore del Milan rimanesse al proprio posto, anche perché ormai appare sfiduciato dalla dirigenza e sarebbe complicato per lui proseguire in una simile situazione. Mercoledì a Milanello alla ripresa degli allenamenti ci sarà un altro tecnico a dirigere la squadra.

Al momento dal club rossonero bocche cucite. Il presidente Paolo Scaroni oggi è stato a Casa Milan, ma fuori dalla sede non ha voluto rispondere ad alcuna domanda che i colleghi gli hanno posto sull’argomento. Normale, visto il momento delicato. Comunque non si dovrebbe andare oltre domani nel risolvere la questione. Di seguito il video dei colleghi di calciomercato.it.