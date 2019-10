News Milan: trattativa in corso tra Luciano Spalletti e l’Inter per la risoluzione del contratto valido fino al 2021. Serve l’intesa sulla buonuscita.

Sono ore di trattative fitte per l’approdo di Luciano Spalletti sulla panchina del Milan. E’ lui l’allenatore che la dirigenza rossonera ha deciso di assumere al posto di Marco Giampaolo, ormai diretto verso l’esonero.

Per poter concludere l’accordo e far firmare il tecnico toscano è necessario superare un ultimo ostacolo. Si tratta della risoluzione del contratto tra Spalletti e l’Inter. Infatti, c’è un vincolo valido fino al 2021 e va trovata un’intesa per la separazione formale tra le parti. In queste ore sono in corso negoziati inerenti la buonuscita.

Secondo quanto spiegato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, l‘Inter ha offerto a Spalletti una cifra che l’allenatore di Certaldo ha ritenuto bassa. Le parti rimangono in contatto per giungere ad un accordo nel più breve tempo possibile. Anche il suo staff è vincolato alla società nerazzurra e sta trattando la risoluzione contrattuale.

Il Milan attende buone notizie sponda Inter per poter accogliere Spalletti. Ovviamente dovrà anche comunicare in via ufficiale a Giampaolo l’esonero dalla panchina rossonera. Sono ore molto calde queste. La società di via Aldo Rossi ha preso una decisione drastica, ovvero affidare la squadra ad un altro allenatore, e ha individuato in Spalletti la figura giusta per il rilancio.

Non solo Luciano #Spalletti ma anche i suoi storici collaboratori Marco #Domenichini, Daniele #Baldini e Alessandro #Pane in trattativa con l’#Inter per la risoluzione. Tutti pronti a seguire Spalletti al #Milan. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) 7 ottobre 2019

