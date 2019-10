Milan e Marco Giampaolo, parla Paolo Scaroni. “Stiamo riflettendo”, ammette il presidente rossonero. Valutazioni in corso e possibile terremoto a stretto giro.

“Stiamo riflettendo”. Così si è espresso il presidente Paolo Scaroni sulla posizione di Marco Giampaolo. Un virgolettato riportato da La Stampa oggi in edicola e che conferma il serio rischio esonero per il tecnico rossonero.

Potrebbe non bastare quindi la vittoria di Genova, in quanto comunque striminzita e giunta tra mille difficoltà. La sosta, unita a un avvio di stagione disastroso, sarebbe inoltre un’occasione troppo ghiotta da non sfruttare. L’intento della società è quello di salvare una stagione a tratti già quasi compromessa, possibile solo con una drastica decisione.

E così tutti i giornali riferiscono di un esonero in arrivo per Giampaolo. Ma prima il Milan vuole assicurarsi di avere un sostituto all’altezza, riconosciuto soprattutto in Luciano Spalletti. Il problema non è tanto l’Inter, con cui l’allenatore è ancora sotto contratto, ma lo stesso tecnico che sembrerebbe non convinto della soluzione rossonera.

Rudi Garcia, l’altro profilo apparentemente più quotato, sarebbe invece in trattativa con il Monaco. E così nella lista alternativa resterebbero i vari Claudio Ranieri, Stefano Pioli e Cesare Prandelli. Mentre sembrerebbe non esserci spazio per Gennaro Gattuso, con il quale non ci sarebbe stato nemmeno un sondaggio esplorativo dopo la dolorosa separazione della scorsa estate.

Milan convinto: esonero unica via per salvare la stagione