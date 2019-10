Luciano Spalletti sta faticando a trovare un accordo per liberarsi dall’Inter. Per poter firmare con il Milan serve la risoluzione del contratto in essere con il club nerazzurro fino al 2021.

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24, le ultimissime novità dicono che la situazione non si sta sbloccando. Di conseguenza la società rossonera sta pensando di virare su Stefano Pioli. L’ex allenatore della Fiorentina è ritenuto il piano B del Milan nel caso in cui si fosse rivelato complicato arrivare a prendere Spalletti.

Il club rossonero spera ancora di riuscire a ingaggiare il tecnico di Certaldo, il preferito dalla dirigenza. Ha tutte le caratteristiche adatte per dare una scossa ad una squadra che in questo inizio di stagione ha fortemente deluso. Tuttavia, bisogna pure fare i conti con la risoluzione del contratto con l’Inter. Per adesso Spalletti non ha l’intesa sulla buonuscita e senza di essa non può approdare al Milan.

La società di via Aldo Rossi ha deciso di esonerare Marco Giampaolo e difficilmente tornerà indietro. Se non sarà Spalletti il prossimo allenatore, allora verrà ingaggiato un altro profilo. Il nome più caldo è quello di Pioli, stando alle ultime notizie circolate.

Le prossime ore saranno decisive per capire definitivamente le mosse del Milan. Mercoledì a Milanello ci sarà la ripresa degli allenamenti e pertanto va ingaggiato un nuovo tecnico con le giuste tempistiche.