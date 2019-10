News Milan: Luciano Spalletti sembra tentato dal dire sì alla proposta del club rossonero, ma deve prima liberarsi dal contratto con l’Inter.

Il Milan ha deciso di affidare la propria panchina a Luciano Spalletti. Nelle ultime ore è emersa in modo netta la preferenza del club per la sostituzione di Marco Giampaolo.

L’allenatore di Certaldo è ritenuto il profilo adatto per personalità, esperienza e abilità nel valorizzare le proprie squadre. Le ultime notizie di Sportmediaset confermano l’assalto in atto del Milan per assicurarsi Spalletti. Il tentativo è concreto e il fondo Elliott Management Corporation ha già dato l’ok per un investimento elevato sul suo ingaggio.

Il tecnico toscano sta entrando nell’ottica di dire sì al Diavolo, anche se non ha sciolto tutte le riserve. Innanzitutto c’è il nodo legato al contratto ancora in essere con l’Inter fino al 2021. L’ingaggio previsto è da 4,5 milioni di euro netti annui, dunque c’è da trattare per la risoluzione. Il dialogo con la società nerazzurra è in corso, però i tempi per raggiungere un accordo potrebbero non essere strettissimi.

Mercoledì il Milan tornerà ad allenarsi a Milanello. Per adesso a Giampaolo e al suo staff non sono state fatte comunicazioni formali, ma l’orientamento della dirigenza appare ormai chiaro. Sarebbe una sorpresa se l’attuale allenatore non venisse esonerato, dato che è chiara la sfiducia nei suoi confronti.

