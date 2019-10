Marco Giampaolo atteso con il suo staff per l’addio a Milanello. Uno dei suoi collaboratori invece dovrebbe restare in squadra.

Giornata di attesa e di possibili annunci quella di oggi in casa Milan. L’avventura di Marco Giampaolo dopo solo sette gare di campionato sta terminando.

Oggi dovrebbe andare in scena l’esonero dell’ex Sampdoria che, come riportato da Gianlucadimarzio.com, è atteso intorno alle ore 17 di oggi per dare l’addio al centro sportivo di Milanello.

Giampaolo ed i suoi collaboratori dovrebbero presentarsi a Carnago per svuotare gli armadietti e salutare definitivamente il club rossonero.

Un addio amaro e sbrigativo, ma la dirigenza del Milan ormai ha deciso: via Giampaolo e posto in panchina pronto per Stefano Pioli, un tecnico che ha idee differenti e più conservative rispetto ai tentativi di bel gioco (mai sviluppati) dell’allenatore abruzzese.

Chi non farà le valigie però è Luigi Turci: l’ex portiere sarà l’unico membro dello staff tecnico di Giampaolo a restare a Milanello. Visto il buon rapporto con Gianluigi Donnarumma, Turci dovrebbe far parte anche dello staff di Pioli e dunque essere confermato come preparatore dei portieri.

Pioli al Milan: ingaggio e durata del contratto