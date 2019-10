Pioli è il nuovo allenatore del Milan. Domani mattina la firma e l’ufficialità, nel pomeriggio il primo allenamento. Definito anche lo staff: c’è anche suo figlio!

Tutto fatto per Stefano Pioli al Milan. Nel tardo pomeriggio l’incontro decisivo per la conclusione della trattativa. C’è accordo totale su tutto: contratto di due anni a 1 milione di ingaggio per il primo anno e 1,5 milioni per il secondo.

Poco fa è arrivata l’ufficialità dell’esonero di Marco Giampaolo, durato appena tre mesi: mai nessuno nella storia dei rossoneri era rimasto così poco in panchina. Per quanto riguarda invece l’annuncio del nuovo allenatore, è tutto rinviato a domani. In mattinata è prevista la firma e quindi l’ufficialità, mentre nel pomeriggio ci sarà il primo allenamento del nuovo tecnico. In questo momento è in un hotel del centro, dove è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport. “Domani parliamo” è l’unica battuta rilasciata.

Definito anche lo staff che lo accompagnerà in questa nuova avventura. La sorpresa è Gianmarco Pioli, il figlio, che farà parte dei collaboratori del nuovo tecnco del Milan. Secondo i colleghi di Tuttomercatoweb, dovrebbe esserci anche Emiliano Betti, che ha lavorato con lui alla Fiorentina. Dello staff di Giampaolo invece l’unica conferma è quella di Luigi Turci, il preparatore dei portieri, che in estate ha preso il posto di Valerio Fiori.

