Sono dodici i calciatori del Milan che hanno risposto alle convocazioni delle rispettive nazionali: la lista completa e gli impegni ufficiali.

Mentre il Milan durante questa sosta è prossima a cambiare l’allenatore, con Stefano Pioli al posto di Marco Giampaolo, la squadra si dimezza visto che 12 calciatori rossoneri sono stati convocati dalle rispettive nazionali.

Gli impegni dei rossoneri in nazionale

Nell’Italia di Roberto Mancini confermate le presenze di Donnarumma e Romagnoli: Gigio e Alessio sono attesi da due partite di qualificazione a Euro 2020. La prima contro la Grecia, sabato 12 ottobre alle 20.45 all’Olimpico di Roma. La seconda contro il Liechtenstein, martedì 15 ottobre alle 20.45 al Rheinpark Stadion di Vaduz.

Seconda convocazione con l’Under 21 di Paolo Nicolato per Gabbia: due gli impegni per gli Azzurrini, il 10/10 alle 20.05 al Tallaght Stadium di Dublino contro l’Irlanda e il 14/10 alle 20.30 all’FFA Academy Stadium di Yerevan, di fronte l’Armenia.

Rade Krunić risponderà alla chiamata del CT Robert Prosinečki: la Bosnia, inserita nel medesimo girone dell’Italia, affronterà la Finlandia il 12/10 a Zenica (ore 18.00) e la Grecia il 15/10 (20.45).

L’altro acquisto estivo, Ante Rebić, vestirà la maglia della Croazia per le sfide con l’Ungheria, 10/10 alle 20.45 a Spalato, e il Galles, 13/10 alle 20.45 a Cardiff.

Tra i convocati della Turchia presente Hakan Çalhanoğlu: nel programma Turchia-Albania l’11/10 alle 20.45 al Fenerbahçe Ülker Stadium di Istanbul e Francia-Turchia il 14/10 alle 20.45 allo Stade de France.

La Svizzera di Ricardo Rodríguez affronterà la Danimarca il 12/10 alle 18.00 a Copenhagen e l’Irlanda il 15/10 alle 20.45 a Ginevra.

Amichevole contro il Congo per la Costa d’Avorio di Franck Kessié: appuntamento per domenica 13 ottobre alle 19.00 ad Amiens, in Francia.

Confermato Rafael Leão nella lista del Portogallo U21: Rafael sarà a disposizione per la partita contro l’Olanda, l’11/10 alle 18.30 al De Vijverberg Stadion di Doetinchem.

La Polonia di Krzysztof Piątek impegnata contro la Lettonia il 10/10 alle 20.45 a Riga e il 13/10 contro la Macedonia alle 20.45 a Varsavia.

Doppia amichevole a Singapore per il Brasile di Lucas Paquetá: il 10/10 contro il Senegal e il 13/10 contro la Nigeria.

Spazio anche per Ismael Bennacer nell’Algeria: il 10/10 amichevole con il Congo, il 15/10 contro la Colombia.

12 rossoneri in nazionale: la lista completa

Donnarumma

Romagnoli

Gabbia

Krunic

Rebic

Calhanoglu

Rodriguez

Bennacer

Kessie

Leao

Piatek

Paquetà