Milan e Inter oggi hanno incontrato i tifosi per parlare insieme del progetto nuovo stadio. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal presidente Paolo Scaroni.

Paolo Scaroni ha partecipato all’incontro con i tifosi e parlato del progetto nuovo stadio presentato da Milan e Inter. Il presidente rosonero ha rilasciato dichiarazioni in merito.

Ha così risposto alla domanda sul “perché” di un nuovo stadio: “Noi tutti amiamo il Meazza, non pensate che non ci piaccia lo stadio… Ci vado ogni due domeniche e ci andavo anche da bambino. Il Meazza ci sta nel cuore come a tutti i tifosi presenti in questa sala”.

Poi svela un retroscena di una conversazione avuta con Paolo Maldini: “L’altro giorno parlavo con Maldini, il quale mi diceva che ha giocato 453 partite al Meazza, per cui nessuno ha giocato tante partite come lui. Il nostro progetto del nuovo stadio lo sposa al 100%. Vogliamo uno stadio moderno e sicuro, con i servizi che vengono garantiti dagli altri stadi top che appartengono alle squadre che incontriamo in Europa”.