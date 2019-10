Tifosi del Milan in rivolta per l’ingaggio di Stefano Pioli al posto di Marco Giampaolo. L’allenatore emiliano è poco gradito, a differenza di Luciano Spalletti.

I tifosi del Milan non stanno prendendo bene l’arrivo di Stefano Pioli come sostituto di Marco Giampaolo. Pur essendo in molti a condividere l’esonero dell’attuale allenatore, l’auspicio era quello di rimpiazzarlo con una figura di spessore maggiore.

Quello di Luciano Spalletti era un nome che raccoglieva molti consensi tra la tifoseria. Un tecnico esperto, con personalità, abituato alle pressioni e capace di raggiungere risultati. Tuttavia, la risoluzione del contratto in essere fino al 2021 con l’Inter non è avvenuta nonostante le intense trattative. Mancato l’accordo sulla buonuscita.

Sfumato Spalletti, il Milan ha virato con decisione su Pioli e subito i tifosi rossoneri si sono rivoltati sui social network. Su Twitter è stato lanciato e si è diffuso rapidamente l’hashtag #PioliOut, segnale che il nuovo allenatore non è proprio il benvenuto. Dovrà convincere la piazza per far cambiare l’opinione sul suo conto.

I milanisti sono arrabbiati anche con i dirigenti, dai quali si aspettavano una scelta differente per sostituire Giampaolo. Di seguito alcuni tweet che mostrano il loro disappunto per la decisione di puntare su Pioli.

Da opinionisti, dalle tv, chissà Boban e Maldini cosa avrebbero detto se il Milan avesse preso Pioli al posto di Giampaolo. Che pena #PioliOut — Salvatore Dare (@saldare86) 8 ottobre 2019

Penso che prenderò una pausa. Sono e sarò sempre un milanista appassionato e folle. Ma per quest’anno non mi va più di buttare soldi, fare sacrifici e togliere spazi e tempo a cose forse più importanti, via tutti e forza Milan #PioliOut #ElliottOut #BobanOut #MaldiniOut — Salvatore Dare (@saldare86) 8 ottobre 2019

La Gazzetta dello sport apre col faccione di Stefano Pioli con un dolcevita rosso e una giacca nera: vi giuro che non ho mai avuto così tanta paura di un allenatore in 8 anni, e di allenatori di merda ne abbiamo avuti eh.#Spalletti #Milan #Pioli #PioliOut — Mai ‘na gioia (@Una_Gioia_Mai) 8 ottobre 2019

La cosa più grave è che prendendo Pioli si continua a dare alibi a questa squadra nel caso (molto probabile) si continua a fare male. @acmilan #PioliOut — Gaetano🔴⚫ (@GaeWeAreAcMilan) 8 ottobre 2019