Si avvicina l’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Sembra ormai del tutto sfumata la pista che portava a Luciano Spalletti, dunque il club ha virato sull’allenatore emiliano.

A Marco Giampaolo è stata comunicata la notizia dell’esonero e oggi vedrà la dirigenza per sancire formalmente il divorzio. Come riportato da Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore ci sarà anche l’incontro con Pioli che porterà alla firma del contratto (biennale da circa 1,5 milioni di euro netti) e dunque alla sua assunzione come nuovo allenatore rossonero.

L’ex tecnico della Fiorentina ha già avuto modo di confrontarsi con i suoi collaborati, informandoli dell’intesa verbale raggiunta con il Milan. Sarà Giacomo Murelli il suo vice. Domani a dirigere la ripresa degli allenamenti a Milanello ci sarà Pioli, chiamato a risollevare una squadra priva di anima e gioco in questo inizio di campionato.