Stefano Pioli ha firmato e si può già considerare il nuovo allenatore del Milan. Ecco tutti i dettagli.

Stefano Pioli ha firmato ed è il nuovo allenatore del Milan. Lo rivela la versione on line de La Gazzetta dello Sport. Contratto biennale da 1 milione per il primo anno, 1,5 milioni per il secondo in caso di qualificazione in Europa. Fissata anche la presentazione in conferenza stampa.

Appuntamento alle alle 13.00 di oggi a Casa Milan per l’incontro fra Pioli (probabilmente accompagno anche dai dirigenti) e i giornalisti, poi di corsa primo allenamento a Milanello fissato per le 15.30. Una scelta dubbia quella di Zvonimir Boban e Paolo Maldini di affidare le chiavi del Milan a Pioli, reduce dalla deludente e fallimentare esperienza alla Fiorentina. La società però è convinta che possa fare bene.

Ieri la prima giornata milanese per l’ex viola. Ha incontrato la dirigenza nel pomeriggio per chiudere l’accordo, poi in serata ha cenato con entrambi al Bulgari. Stanotte intorno all’una è stato intercettato dai giornalisti presenti ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Adesso invece potrà rispondere a tutte le domande nella consueta conferenza stampa di presentazione. Lì dove Giampaolo soltanto tre mesi fa veniva dipinto come colui che avrebbe aperto un nuovo ciclo nella storia del Milan. Invece è andata male, anzi malissimo.

