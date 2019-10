Stefano Pioli e il Milan, ci siamo: l’avventura rossonera dell’emiliano inizia oggi. Il tecnico sarà seguito anche dai suoi collaboratori storici presenti anche a Firenze. Ecco la lista.

Stefano Pioli e il Milan, si attende soltanto l’ufficialità. Tutto pronto e definito: il tecnico emiliano firmerà un contratto biennale a brevissimo, per poi dirigere già quest’oggi il primo allenamento a Milanello.

In rossonero sarà seguito da tutto il suo staff di fiducia. Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, ci saranno anche gli storici collaboratori che erano con lui anche a Firenze. Quindi il vice Giorgio Murelli, il collaboratore tecnico Davide Lucarelli, i preparatori atletici Matteo Osti e Francesco Perondi e il figlio Gianmarco, assistente match analysis.

A questa squadra si aggiungerà inoltre anche Roberto Peressutti, preparatore atletico con un passato tra Catania, Cesena, Brescia, Sampdoria ed Empoli. Confermati, invece, i preparatori dei portieri appartenente alla vecchia gestione, ossia Luigi Turci ed Emiliano Betti.

Pioli – rivela il CorSport – ha spiegato ai dirigenti come vorrebbe far giocare la sua squadra già ieri sera durante la cena. Ma si è parlato anche di mercato e di eventuali rinforzi a gennaio. Il tutto sarà valutato nelle prossime settimane, ma il club farà il possibile per andargli incontro.

Spalletti primo obiettivo, la giustifica del Milan con Pioli